Sidi Bouzid-Rentrée scolaire : Plus de 105 mille élèves de retour en classe

Plus de 105 mille élèves au gouvernorat de Sidi Bouzid ont fait leur rentrée scolaire, ce lundi, dans les écoles (59644 élèves) et les collèges et lycées (45016 élèves), a indiqué à l’Agence TAP, le commissaire régional à l’éducation, Moncef Guesmi.

Il a ajouté que dans le cadre des prépartifs pour de la rentrée scolaire 2025-2026, 50 établissements éducatifs ont été aménagés (15 millions de dinars), outre l’entretien de clôtures extérieures pour 20 écoles (5 millions de dinars).

Des travaux de réhabilitation de 29 autres écoles seront menés, prochainement, moyennant une enveloppe de 3 millions dinars, d’après la même source.

La région compte 323 écoles, 43 collèges (dont 1 collège pilote et 3 collèges techniques) et 28 lycées (dont 1 lycée pilote).