Rentrée scolaire 2025/2026 : de nouvelles mesures pour améliorer la qualité de l’enseignement

Le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, a indiqué à l’agence TAP que la rentrée scolaire 2025/2026 s’accompagne d’une série de nouvelles mesures organisationnelles et réglementaires, de travaux d’entretien, de réaménagement et d’amélioration des conditions d’enseignement afin d’améliorer la qualité du processus éducatif.

Nourredine Nouri a ajouté, alors qu’il assistait ce lundi matin à la rentrée scolaire dans plusieurs établissements éducatifs de la région de Ben Arous, que la nouveauté de la rentrée scolaire de cette année réside notamment dans la réalisation de travaux de maintenance complets ou partiels, de nouvelles installations et des classes préparatoires dans la plupart des établissements d’enseignement, les travaux étant terminés dans de nombreux établissements et se poursuivant dans d’autres à un rythme soutenu, soulignant qu’il s’agit d’un effort national continu pour développer les infrastructures et améliorer le processus scolaire au sein des établissements d’enseignement.

Selon le ministre, la rentrée scolaire de cette année a également vu la généralisation du processus d’inscription à distance à tous les niveaux d’enseignement. Ce processus s’accompagne d’une collaboration entre le ministère et les sociétés de transport

qui se traduit par la mise en place d’un système de transfert numérique des inscriptions, afin de faciliter et d’accélérer les procédures d’obtention et d’attribution des abonnements scolaires pour le transport.

Nouri a indiqué que la nouvelle année scolaire a vu, pour la première fois, l’avancement de la date de rentrée scolaire des classes préparatoires afin qu’elle coïncide avec celle des autres classes pour faciliter leur intégration dans les espaces scolaires.

En ce qui concerne les rumeurs faisant état de l’encombrement au sein des classes, le ministre a expliqué que cette question était exagérée , affirmant qu’« il n’y a pas de surchagre insupportable dans les classes ni d’heures supplémentaires comme cela est rapporté », rappelant que le ministère adhère au principe de l’État social, qui considère l’enseignant comme le fondement du processus éducatif comme le fondement du développement dans ce pays, et que tout processus de réforme éducative repose sur l’éducateur et l’enseignant, précisant que le ministère ne ménagera aucun effort pour soutenir les enseignants et améliorer leurs conditions matérielles et pratiques.