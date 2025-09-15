Place Mongi Bali : un agent de propreté agressé et roué de coups jusqu’à perdre connaissance

La place Mongi Bali, tout comme la place Barcelone, a récemment bénéficié de travaux de rénovation et d’embellissement visant à restaurer la beauté de ces espaces emblématiques du centre de Tunis.

Longtemps délaissées et victimes de vandalisme, ces places sont désormais redevenues des lieux prisés par les habitants et les visiteurs, symboles du renouveau urbain et de l’engagement de la municipalité pour un cadre de vie plus agréable et propre. Pourtant, maintenir cette propreté reste un véritable défi. Il y a deux jours, cet enjeu a pris une tournure dramatique : un agent de propreté en train de nettoyer la place Mongi Bali a été violemment agressé par plusieurs individus en état d’ébriété, qu’il avait simplement invités à respecter l’espace public. L’homme a été roué de coups jusqu’à perdre connaissance et a dû être transporté d’urgence à l’hôpital par la protection civile pour recevoir des soins.

Cet incident révèle la fragilité de la sécurité dans certaines zones du centre-ville, surtout la nuit, et souligne la nécessité d’une vigilance accrue, tant pour protéger le personnel chargé de l’entretien des espaces publics que pour garantir un environnement sûr et agréable aux citoyens.