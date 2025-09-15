Gabès : Plus de 500 infractions économiques, durant les mois de juillet et août

Quelque 518 infractions économiques ont été enregistrées dans le gouvernorat de Gabès, durant les mois de juillet et août 2025.

Les visites d’inspection ont permis de saisir plus de 17 tonnes de pommes de terre, 17 tonnes de dattes, 1100 accessoires et 880 cahiers scolaires.

Par ailleurs, une séance de travail, tenue récemment au siège du gouvernorat, a été consacréeà l’approvisionnement régulier du marché, la maitrise des prix des produits agroalimentaires et la réhabilitation du marché de gros et du marché aux poissons à Ezzarat.