Football – Ligue 2 (1re journée) : Le match SC Ben Arous-CO Kerkennah reporté

Le Sporting club de Ben Arous recevra le CO kerkennah, le 22 septembre en cours au stade Hedi Ben Romdhane de Radès, pour le compte de la 1re journée (poule A) du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, a fait savoir ce lundi la Ligue nationale du football professionnel (LNFP).

Voici, par ailleurs, le programme complet de la journée inaugurale (tous les matchs à partir de 15h30):

Samedi 20 septembre

POULE A

A Bousalem:

US Bousalem – US Tataouine

A Msaken:

CS Msaken – AS Mégrine

A Mahdia:

EM Mahdia – CSH Lif

A Chebika:

BS Bouhajla – SAM Bourguiba

A Sfax:

RS Sfax – CS Chebba

A Agareb:

AS Agareb – CSH Sousse

Dimanche 21 septembre

POULE B

A Kalaa:

Kalaa sport – AS Ariana

A Moknine :

SC Moknine – O Sidi Bouzid

A Sakiet Eddaier:

AS Sakiet Eddaier – US Ksour Essef

A Jelma:

AS Jelma – CS redaief

A Kasserine:

AS Kasserine – Jendouba sport

A Gabès:

S Gabésien – CS Korba

A Gafsa:

EGS Gafsa – ES Bouchema

Lundi 22 septembre

A Radès:

SC Ben Arous – CO Kerkennah