Ben Arous : arrestation d’un suspect après le braquage armé d’une banque à Boumhel

Les agents de la brigade centrale de lutte contre la criminalité de la Garde nationale à Ben Arous ont réussi à arrêter un jeune homme suspecté d’être impliqué dans un braquage armé survenu vendredi dernier dans une agence bancaire à Boumhel, dans le gouvernorat de Ben Arous.

Selon les informations relayées par Radio Mosaïque, l’individu, cagoulé et armé d’un pistolet, avait fait irruption dans la succursale, menaçant les employés avant de contraindre le caissier à lui remettre une somme d’argent, puis de prendre la fuite. L’enquête se poursuit afin de déterminer les éventuelles complicités et de clarifier les circonstances exactes de ce hold-up.