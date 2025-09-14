Tunisie : facilités de visa pour les ressortissants égyptiens

Les autorités tunisiennes ont décidé de simplifier les procédures d’octroi de visas d’entrée aux ressortissants égyptiens, comme l’a annoncé l’Ambassade de Tunisie au Caire.

Ces facilités concernent exclusivement certaines catégories, à savoir les hommes d’affaires, chercheurs, médecins, titulaires de professions prestigieuses, hauts fonctionnaires, ainsi que les détenteurs de visas Schengen ou américains. Elles s’étendent également aux groupes touristiques de plus de dix personnes voyageant via des agences tunisiennes agréées.

Cette mesure vise à renforcer les échanges bilatéraux, encourager la coopération scientifique et médicale, et dynamiser le secteur touristique entre les deux pays.