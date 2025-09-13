Real Sociedad – Real Madrid : Lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Après la trêve internationale, la Liga fait son grand retour ce week-end avec un choc attendu : la Real Sociedad reçoit le Real Madrid à la Reale Arena de Saint-Sébastien.

Les Basques, en difficulté en ce début de saison (deux points seulement sur neuf possibles), auront fort à faire face aux Madrilènes. Emmenés par Kylian Mbappé, les hommes de Carlo Ancelotti sont l’une des deux seules équipes, avec l’Athletic Bilbao, à avoir remporté leurs trois premiers matchs de championnat.

La rencontre se jouera samedi 13 septembre à 16h15 au stade de la Reale Arena (32 076 places). Le match sera diffusé en direct sur BeIN Sports 2.