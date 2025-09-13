Fadhel Jaziri : exposition, film et théâtre pour célébrer son hommage

Le ministère des Affaires culturelles, en collaboration avec la délégation régionale des affaires culturelles et le Théâtre national tunisien, organise les 19 et 20 septembre 2025 un hommage à l’occasion du quarantième jour du décès de l’artiste Fadhel Jaziri (1948-2025).

Cet événement se tiendra à la Maison de la Culture Ibn Rachiq et au Théâtre de l’Art Quatrième à Tunis et comprendra une cérémonie commémorative, une exposition artistique, la projection d’un film documentaire, la présentation d’un livre hommage, ainsi que la représentation de la pièce « Ma chère voisine », dernière création de Jaziri mêlant théâtre et danse.

Fadhel Jaziri laisse derrière lui un riche héritage artistique et une carrière de plus de cinquante ans, ayant également fondé le Centre des arts de Djerba pour promouvoir la décentralisation culturelle.