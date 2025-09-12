Tunisie : Prévisions météo du vendredi 12 septembre 2025

Temps passagèrement nuageux sur tout le pays à localement très nuageux l’après-midi au nord-ouest. Vent de secteur nord au nord et au centre et de secteur est au sud, relativement fort près des côtes-est et au sud et faible à modéré sur le reste des régions. Mer généralement agitée à progressivement houleuse au nord et au Golfe de Hammamet.

Les températures maximales sont situées entre 26 et 31 degrés au nord, sur les régions côtières et sur les hauteurs et entre 32 et 37 degrés sur le reste des régions.