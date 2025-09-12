Taxis individuels : la grève des 15, 16 et 17 septembre officiellement reportée

Le syndicat de base des taxis individuels a annoncé, ce vendredi, le report de la grève prévue initialement les 15, 16 et 17 septembre. Dans un courrier adressé au ministre des Transports, le syndicat a précisé que cette décision a été prise par souci de l’intérêt des élèves et des parents, la grève coïncidant avec la rentrée scolaire.

Tout en rappelant que le droit de grève est légitime et reconnu, les représentants des chauffeurs ont souligné qu’ils privilégient l’intérêt général, contrairement, selon eux, à l’attitude du ministère de tutelle. Le syndicat, qui avait déjà réussi une mobilisation le 19 mai dernier, a réaffirmé sa volonté de poursuivre un dialogue responsable avec le ministère afin de parvenir à des solutions garantissant les droits et la dignité des professionnels.