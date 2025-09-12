SOS Villages : Hannibal Mejbri fait don d’un bien immobilier d’une valeur d’1 million de dinars

Le joueur international tunisien Hannibal Mejbri a fait un geste d’une grande générosité en offrant un bien immobilier, d’une valeur dépassant le million de dinars et situé dans un emplacment prestigieux de Tunis, à la faveur de l’Association tunisienne des villages d’enfants SOS.

Ce don exceptionnel permettra d’accueillir environ 14 à 15 enfants privés de soutien familial, pris en charge par l’association. Par cet acte solidaire, Hannibal Mejbri confirme son attachement à sa patrie et son engagement envers les causes sociales, apportant ainsi espoir et réconfort à de nombreux enfants vulnérables.