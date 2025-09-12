Rentrée scolaire : le MI recommande des itinéraires alternatifs pour éviter les embouteillages

Le ministère de l’Intérieur a appelé les usagers du principal accès sud de la capitale à emprunter des itinéraires alternatifs à l’occasion de la rentrée scolaire 2025/2026, afin d’éviter la congestion routière et de préserver la fluidité du trafic.

Compte tenu de la forte affluence attendue dès lundi 15 septembre 2025, et de la poursuite des travaux d’aménagement sur l’axe en question, les solutions suivantes sont recommandées :

RN1 : emprunter la route bretelle vers le Stade de Radès, puis le carrefour de La Nouvelle Médina, le croisement Chouchet Radès, puis le pont Radès-La Goulette pour rejoindre le centre-ville ou la banlieue nord. Possibilité d’utiliser la bretelle côté BH banque en direction du pont Chouchet Radès.

Pont La Cagna : passer par les carrefours El Ouardia 1 et 2 vers Place Bab Alioua, puis le pont Révolon, Avenue Moncef Bey jusqu’à l’Avenue du Maghreb arabe (Route Z4).

Le ministère a invité tous les conducteurs à respecter le Code de la route et les règles de sécurité routière. Des moyens humains et matériels sont mobilisés pour l’orientation et l’assistance.

Numéros utiles (en cas de besoin) : 71 343 201 / 71 342 787.