Protection civile : plus de 500 interventions en 24 heures

Les unités de la protection civile ont effectué, au cours des dernières 24 heures (de 6h du matin du 11 septembre 2025 à 6h du matin du 12 septembre 2025), 153 interventions de secours et d’assistance sur les routes, selon ce qui a été publié sur la page officielle du porte-parole de la protection civile sur la plateforme Facebook.

Le nombre total des interventions réalisées par les unités de la protection civile s’est élevé à 502, réparties comme suit :

60 interventions pour l’extinction d’incendies,

153 interventions de secours et d’assistance sur les routes,

278 interventions de secours en dehors des accidents de la circulation,

et une seule intervention sur les plages.