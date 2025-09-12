72 Tunisiens participent à la flottille Al-Soumoud Maghreb, répartis sur 23 navires

Lors d’une conférence de presse au port de Sidi Bou Saïd, Nabil Chenoufi, membre du comité de pilotage de la flottille Al-Soumoud Maghreb, a annoncé la participation de 72 Tunisiens courageux à la mission de solidarité visant à briser le blocus imposé à Gaza.

Ces militants, répartis sur 23 navires tunisiens, seront accompagnés de plusieurs volontaires étrangers venus apporter leur soutien. L’opération se fera en coordination avec d’autres embarcations en provenance d’Italie et de Grèce, et le départ est prévu demain après-midi depuis le port de Bizerte.