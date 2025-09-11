Le temps sera caractérisé par des passages nuageux sur la plupart des régions, parfois denses sur les zones côtières, où des pluies éparses sont attendues.

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud. Il sera fort sur les côtes orientales et dans le sud, mais faible à modéré ailleurs.

La mer sera agitée au nord et très agitée le long des côtes orientales.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 25 et 30 °C sur le nord et les hauteurs, entre 31 et 35 °C dans les autres régions, pouvant atteindre localement 37 °C dans le sud.