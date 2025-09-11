Séisme à Jendouba : l’INM enregistre une secousse tellurique près de Fernana

Une légère secousse sismique a été enregistrée dans la région de Fernana, au gouvernorat de Jendouba, dans la nuit du jeudi 11 septembre 2025 à 01h22. Selon l’Institut National de la Météorologie (INM), le tremblement de terre a atteint une magnitude de 2,1 sur l’échelle de Richter.

Les premières analyses situent son épicentre à l’est de Fernana, aux coordonnées 36.65° de latitude et 8.82° de longitude. Ce type de secousse, de faible intensité, n’a généralement pas de répercussions majeures, mais il rappelle l’activité sismique que connaît par moments le Nord-Ouest tunisien.