Mondial 2026 : le Venezuela et le Pérou limogent leurs sélectionneurs après l’élimination

Le Venezuela et le Pérou ont décidé de tourner la page après leur élimination de la course au Mondial 2026. Les deux fédérations ont annoncé, mercredi soir, le limogeage de leurs sélectionneurs respectifs.

Au Venezuela, la lourde défaite concédée à domicile face à la Colombie (6-3) a mis fin aux espoirs de la Vinotinto. Le président Nicolas Maduro est intervenu personnellement, appelant à une « restructuration du staff technique » et à une nouvelle stratégie pour la sélection. Dans la foulée, la Fédération vénézuélienne de football a mis un terme au mandat de l’Argentin Fernando « Bocha » Batista et de son équipe, en attendant la nomination d’un successeur. La Vinotinto, seule nation sud-américaine à n’avoir jamais disputé de Coupe du monde, a terminé 8e sur 10 dans les éliminatoires malgré l’élargissement de la compétition à 48 équipes.

Le Pérou a connu un parcours encore plus sombre, terminant 9e avec seulement deux victoires, six nuls et dix défaites, soit le pire bilan de son histoire en qualifications. Son sélectionneur, l’Argentino-Péruvien Oscar Ibanez, a été remercié à l’issue de cette campagne catastrophique (6 buts marqués contre 17 encaissés). La Fédération péruvienne a indiqué qu’une évaluation approfondie sera menée avant de désigner un nouvel entraîneur.