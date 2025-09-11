Décès de l’artiste plasticien et photographe tunisien Wadi Mhiri

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé, ce jeudi 11 septembre 2025, le décès de l’artiste plasticien et photographe Wadi Mhiri, figure marquante de la scène culturelle tunisienne et internationale.

Depuis 2004, le défunt s’était distingué par des œuvres profondes abordant les thèmes de l’identité et de la mémoire, participant à de nombreuses expositions et résidences artistiques en Tunisie comme à l’étranger.

Son parcours a été couronné par plusieurs distinctions prestigieuses dans le domaine des arts visuels et de la photographie, laissant derrière lui une empreinte artistique durable.