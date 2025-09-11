Bassem Hamraoui et Nassim Ziadia réunis dans un nouveau film comique tunisien

L’acteur tunisien Bassem Hamraoui, figure incontournable de la scène humoristique, et le jeune talent Nassim Ziadia, devenu très populaire grâce à son succès fulgurant sur les réseaux sociaux, se retrouvent ensemble sur le tournage d’un nouveau film comique.

Cette collaboration promet de marier l’expérience et le charisme de Hamraoui avec la fraîcheur et l’énergie de Ziadia, offrant ainsi au public une œuvre légère et divertissante. La photo prise dans les coulisses témoigne déjà de la complicité entre les deux artistes, annonçant une production qui suscite curiosité et enthousiasme.