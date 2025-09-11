Accident mortel à Kairouan : un décès et plusieurs blessés sur la route nationale n°2

Un grave accident de la route s’est produit ce jeudi dans la délégation de Kondar, relevant du gouvernorat de Sousse, impliquant un véhicule de transport public de type louage assurant la ligne Kairouan-Tunis et une voiture légère.

Le drame, survenu au niveau de la route nationale n°2 reliant Kondar à Kairouan, a coûté la vie à une personne et fait plusieurs blessés, dont certains dans un état critique. Selon les premières informations, l’excès de vitesse et une manœuvre de dépassement interdite seraient à l’origine de cette collision meurtrière.