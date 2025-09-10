Tunisie : Prévisions météo pour mercredi 10 septembre 2025

Le temps sera caractérisé par des passages nuageux parfois denses sur le Nord et le Centre, accompagnés de pluies localement orageuses et parfois abondantes. Dans les autres régions, un ciel partiellement nuageux prédominera.

Les vents souffleront du secteur nord sur le Nord et du secteur sud ailleurs, généralement faibles à modérés. Ils se renforceront en fin de journée près des côtes orientales et dans le Sud, en s’orientant progressivement vers le nord. La mer sera agitée, devenant très agitée au fil de la journée.

Côté températures, une baisse est attendue au Nord et sur les hauteurs, avec des maximales comprises entre 28 et 33°C. Dans les autres régions, elles varieront entre 34 et 40°C.