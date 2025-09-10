Sidi Bou Saïd : des milliers de Tunisiens soutiennent la Flottille pour Gaza

Des milliers de Tunisiens se sont rassemblés ce mercredi au port et sur la plage de Sidi Bou Saïd pour exprimer leur soutien à la Flottille internationale visant à briser le blocus imposé à Gaza.

Dans une ambiance empreinte d’enthousiasme et de solidarité, les participants ont brandi drapeaux palestiniens et pancartes appelant à la fin du siège, tout en prenant part à des activités culturelles et populaires organisées aux abords du port. Cette mobilisation, marquée par une forte présence de militants et de citoyens engagés, reflète l’attachement du peuple tunisien à la cause palestinienne et son rejet du blocus prolongé qui asphyxie la population de Gaza.

L’appareillage de la flottille, prévu à 16 heures avec la participation de militants venus de divers pays, s’inscrit dans une démarche symbolique destinée à attirer l’attention internationale sur la souffrance du peuple palestinien et à réaffirmer la nécessité de mettre fin à cette situation injuste.