Sara Zaafrani Zenzari en visite officielle de deux jours en Egypte

La cheffe du gouvernement Sara Zaafrani Zenzari est arrivée, mercredi matin, au Caire à la tête d’une délégation officielle pour participer aux travaux de la 18ᵉ session de la Haute commission mixte tuniso-égyptienne, prévue les 10 et 11 septembre.

Selon des communiqués officiels, la commission, qui se réunit en alternance entre les deux pays, sera consacrée à l’examen des dossiers économiques et commerciaux et à la consolidation des liens économiques « dans un contexte mondial qui impose de redoubler d’efforts pour stimuler le commerce intra-régional et la coopération ».

Les travaux devraient déboucher sur l’annonce d’un ensemble de nouveaux accords, en vue d’insuffler davantage de dynamisme aux échanges bilatéraux et de mieux équilibrer la balance commerciale.

D’après les données de l’Institut national de la statistique, les exportations tunisiennes vers l’Égypte ont atteint 129,9 MD fin juillet 2025, contre 87,3 MD un an plus tôt. Les importations en provenance d’Égypte se sont établies à 734,6 MD à fin juillet 2025, contre 687,5 MD fin juillet 2024.

Selon le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, cette session vise à opérer un saut qualitatif dans la relation bilatérale en mobilisant tous les leviers disponibles, y compris l’appartenance commune à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et au COMESA.

La coopération entre Tunis et Le Caire a résisté aux mutations géostratégiques régionales et internationales, s’appuyant sur des liens historiques et civilisationnels et des valeurs sociétales partagées qui ont façonné, au fil des ans, une base solide pour une collaboration étroite dans tous les domaines. Ces derniers temps, elle a connu une dynamique marquée, illustrée par des contacts de haut niveau, des échanges de visites et la tenue de nombreux mécanismes (commission mixte, comités techniques et sectoriels).

Les deux pays sont liés par un cadre juridique dense couvrant l’économie, le commerce, l’investissement, le tourisme, la santé, l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche, la culture, les affaires sociales, etc., et explorent de nouvelles pistes dans des secteurs clés tels que l’innovation, la connaissance, la transformation numérique, les énergies renouvelables et l’économie verte.

Tunis et Le Caire œuvrent également à lever les obstacles entravant la fluidité des marchandises, afin d’accroître des échanges jugés modestes au regard des potentialités des deux économies.

Partageant des espaces communs (arabe, africain, méditerranéen), les deux pays font face aux mêmes défis à la lumière des évolutions régionales et internationales et des rapides transformations au Moyen-Orient, ce qui impose davantage de consultations bilatérales, régionales et internationales pour converger sur les dossiers de la région. À cet égard, la session sera un cadre de concertation sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, au premier rang desquelles figure la cause palestinienne et la situation à Gaza où l’occupation poursuit des crimes d’extermination et de nettoyage ethnique.

En marge des travaux, l’Égypte accueillera le Forum économique tuniso-égyptien, réunissant de nombreux investisseurs des deux pays pour approfondir la coopération dans divers secteurs économiques et sociaux.

La cheffe du gouvernement est accompagnée du ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, du ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Obeid, ainsi que de responsables de la Présidence du gouvernement et des ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, des Finances, de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, de la Santé, de l’Économie et de la Planification, des Affaires sociales, du Commerce et du Développement des exportations, de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Jeunesse et des Sports, des Technologies de la communication, du Transport, du Tourisme, de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées, des Affaires culturelles, ainsi que de l’Emploi et de la Formation professionnelle.