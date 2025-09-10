La Tunisie condamne l’agression sioniste contre le Qatar

La Tunisie a fermement condamné l’agression, odieuse et perfide, perpétrée hier, mardi, par l’entité sioniste contre l’État frère du Qatar, en violation criarde aux lois et et conventions internationales.

Dans une déclaration du département des affaires étrangères publiée, dans la nuit du mardi à mercredi, la Tunisie a exprimé sa pleine et entière solidarité envers l’État frère du Qatar et son soutien à ses efforts pour défendre son intégrité territoriale, sa souveraineté, sa sécurité nationale et ses citoyens.

La Tunisie a également présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes de cette attaque lâche.

La Tunisie a, en outre, réitéré son soutien indéfectible au peuple palestinien dans son combat pour recouvrer ses droits imprescriptibles, au premier rang desquels le droit à établir un État indépendant et pleinement souverain sur l’ensemble du territoire de la Palestine avec pour capitale la ville sainte d’Al-Qods.

La Tunisie a par ailleurs souligné, dans la même déclaration, l’importance de concrétiser la vision commune de la sécurité arabe en tant “qu’option stratégique incontournable” pour faire face aux menaces que l’entité sioniste fait peser sur la paix, la sécurité et la stabilité, non seulement dans la région, mais aussi dans le monde entier.