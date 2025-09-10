Bilan de la guerre sur Gaza : plus de 64 500 morts et 163 000 blessés depuis octobre 2023

Plusieurs citoyens ont été tués et blessés mercredi matin lors de frappes aériennes sionistes sur plusieurs zones de la bande de Gaza.

Le correspondant de Wafa a rapporté que cinq citoyens ont été tués et d’autres blessés lorsqu’un drone sioniste a bombardé une tente abritant des personnes déplacées rue Al-Nasr, au nord-ouest de la ville de Gaza.

Depuis le 7 octobre 2023, l’agression israélienne contre Gaza a fait 64 522 morts et 163 096 blessés, principalement des enfants et des femmes.

Le blocus a également déplacé des centaines de milliers de citoyens, tandis que la famine provoquée par le blocus a coûté la vie à 393 citoyens, dont 140 enfants.