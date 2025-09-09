Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures

Voici les quantités de pluies enregistrées en mm durant les dernières 24h:
Gouvernorat de Nabeul
Tekelssa 1 – Grombalia 1 – Bouargoub 1 – Slimene 1
Gouvernorat de Monastir
Béni Hassen 5 – Teboulba 2 – Sahline 1 – Moknine 2 – Ouardanine 10 – Jamel 10 – Zarmeddine 1 – Ksar Hellal 1 – Sayada/Lamta/Bouhjar 2 – Monastir Ville 3 – Ksibet Médiouni 1 – Béni Hassen 5 –
Gouvernorat de Kairouan
Haffouz 2 – Nasrallah 1 – Sidi Sâad 2 – Kairouan 12 – Oueslatia 2
Gouvernorat de Manouba
Manouba 4 – Sayidia 2
Gouvernorat de Ben Arous
Hammam Lif 1 – Ouzra 1
Gouvernorat de Siliana
Siliana 2 – Station Gâafour 3
Gouvernorat de Mahdia
El Jem 20 – Ouled Chamakh 10 – Ksour Essef 1 – Mahdia Mina 1 – Chebba 1 – Souassi 11 –
Gouvernorat de Sousse
Kalaa Kbira 5 – Sidi El Hani 1 – Kandar 9 – Msaken 9
Gouvernorat de Sidi Bouzid
Ouled Haffouz 1 – Bir Lahfay 2 – Sidi Bouzid Est 1 – Jelma 1 – Rgueb 2
Gouvernorat de Sfax
El Hancha 10 – Aguereb 15 – Boughrara 2