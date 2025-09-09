Tunisie : forgerons, menuisiers et peintres recherchés pour la Flottille Soumoud

Dans le cadre des préparatifs pour le départ de la Flottille Soumoud à destination de Gaza, les organisateurs ont lancé un appel urgent à la mobilisation des professionnels tunisiens.

Ils recherchent notamment des forgerons pour renforcer et entretenir les structures, des menuisiers pour les aménagements en bois, ainsi que des peintres pour les travaux de revêtement et d’isolation des navires. Cette initiative, à la fois humanitaire et solidaire, vise à rassembler toutes les compétences nécessaires afin de garantir le succès de cette mission.

Les volontaires intéressés sont invités à se manifester et à prendre contact via la page officielle du projet.