Tunisair : perturbations sur les vols vers la France le 10 septembre à cause d’une grève

Tunisair a annoncé que son programme de vols à destination et en provenance de la France connaîtra des perturbations partielles ce mercredi 10 septembre 2025, en raison d’un préavis de grève déposé par les contrôleurs aériens français.

La compagnie nationale a présenté ses excuses pour ces désagréments indépendants de sa volonté, tout en réaffirmant sa mobilisation pour accompagner et assister ses passagers. Elle invite ses clients à suivre régulièrement ses canaux officiels pour s’informer des mises à jour et à contacter son centre d’appel pour toute précision, aux numéros mis à disposition en Tunisie, en France et à l’étranger. Tunisair a enfin remercié ses voyageurs pour leur compréhension et assuré qu’elle œuvre à réduire au mieux l’impact de ce mouvement social.