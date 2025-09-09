Perturbation partielle, mercredi, du programme des vols de “Tunisair”

Le programme des vols de “Tunisair” à destination et au départ de la France sera partiellement perturbé, mercredi, 10 septembre 2025, à cause d’un préavis de grève des contrôleurs aériens français prévu à cette date, a indiqué “Tunisair” dans un communiqué.

La Compagnie aérienne a souligné que, suite aux désagréments que cette situation pourrait causer, elle assure ses passagers de sa pleine mobilisation pour leur apporter l’aide nécessaire.

Pour toute information, “Tunisair” appelle les passagers à contacter son centre d’appel, depuis la Tunisie ( 81 10 77 77), de l’étranger (+216 70 019 160) et de la France ( +33 1 85 15 07 81).