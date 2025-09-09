L’association tunisienne des villages SOS organise le 12 septembre courant la journée du savoir en présence des cadres de l’association et des entreprises partenaires, en l’honneur des élèves, étudiants et apprenants brillants pris en charge par les villages.

Cette association a souligné dans un communiqué publié mardi qu’un hommage sera rendu à 147 élèves et étudiants des villages SOS de Gammarth, de Siliana, de Mahres et d’Akouda et aux bureaux de soutien familial dans les localités d’El Ala et de Hassi Ferid, au titre de l’année 2024-2025.

Cette manifestation qui est célébrée chaque année par l’association des villages SOS permettra aux donateurs de s’informer des programmes de l’association et de l’impact positif de leur contributions et aides au profit des enfants sous soutien familial.

A travers la prise en charge des enfants et des jeunes vulnérables, cette association s’emploie à appuyer les efforts de l’état en vue de réduire le décrochage scolaire en Tunisie, ajoute le communiqué.

L’association des villages SOS oeuvre actuellement, dans le cadre de son initiative “plantez l’espoir et contribuez à l’éducation des enfants”, à assurer une rentrée scolaire et universitaire réussie pour plus de 5268 élèves et étudiants pris en charge par les villages.

Les coûts de la rentrée scolaire sont estimés à plus de 2 millions 741 mille dinars destinés à couvrir les fournitures scolaires (cartables, cahiers, livres et stylos) et les vêtements (uniformes, tenues sportives et chaussures..)

L’association tunisienne des villages SOS a souligné l’importance de relever les défis et de contribuer aux dons en ligne à travers le lien http://sosvetn/don-en-ligne et les transferts bancaires et postaux sur les comptes de l’association figurant sur son site officiel www.sosve.tn