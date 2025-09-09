France : Sébastien Lecornu nommé Premier ministre par Emmanuel Macron

Le président Emmanuel Macron a nommé, ce mardi 9 septembre 2025, Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, à la suite de la démission de François Bayrou, renversé par un vote de défiance à l’Assemblée nationale.

Âgé de 39 ans et jusqu’ici ministre des Armées, Lecornu est un proche du chef de l’État, reconnu pour son pragmatisme et sa capacité à dialoguer au sein d’un paysage politique fragmenté. Sa mission prioritaire sera d’engager rapidement des concertations avec les différentes forces représentées à l’Assemblée afin de bâtir les compromis nécessaires, notamment pour l’adoption du budget, perçu comme un test crucial de stabilité.

Parcourant déjà un riche parcours ministériel – de la Transition écologique aux Outre-mer en passant par les Collectivités territoriales – ce fidèle de la majorité présidentielle incarne pour Emmanuel Macron l’option d’une transition rapide et d’une gouvernance axée sur la recherche du consensus.