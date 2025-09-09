Flottille “Soumoud” : départ vers Gaza maintenu malgré l’incident de Sidi Bou Saïd

L’incident survenu la nuit dernière n’empêchera pas la Flottille “Soumoud” de poursuivre son objectif, a indiqué Ghassen Henchiri, membre de la coordination d’action conjointe pour la Palestine et membre du comité de pilotage de la flottille internationale. “le départ demain mercredi vers Gaza est bien maintenu”, a-t-il insisté.

Lors d’un point de presse devant le Théâtre municipal de Tunis, Henchiri a indiqué ne pas pouvoir s’exprimer sur l’événement de la veille qui revêt désormais “un caractère secret en raison de son lien avec la sécurité de l’Etat”, indiquant qu'”une unité spéciale s’est saisie du dossier”.

Dans la nuit de lundi à mardi, un début d’incendie s’est déclaré à bord de l’un des navires de la flottille “Soumoud” , au mouillage au large du port de Sidi Bou Saïd (nord de Tunis), sans faire de dégâts ni de victimes.

Selon des membres de la flottille, “un drone non identifié aurait largué une substance incendiaire sur l’embarcation”. Le ministère de l’Intérieur a démenti cette version, précisant que des unités spécialises ont constaté des traces d’ignition sur un gilet de sauvetage et maîtrisé rapidement le feu.

Un témoin oculaire à bord du navire “Family” a déclaré avoir entendu, la nuit précédente, le vrombissement d’un drone pendant qu’il se trouvait à l’arrière du navire. Monté sur le pont supérieur, il dit l’avoir vu évoluer à 2 ou 3 mètres au-dessus de sa tête, avant qu’il ne se dirige vers l’étrave et projette “une substance inflammable sur un lot de gilets de sauvetage, provoquant de hautes flammes aussitôt éteintes”. Il a qualifié l’acte d’” agression honteuse”.

Arrivées dimanche soir à Sidi Bou Saïd, les premières unités de la flottille mondiale pour briser le blocus de Gaza — environ 20 navires partis de Barcelone (Espagne) quelques jours plus tôt — rassemblent des volontaires de 44 pays et fédèrent plusieurs plateformes : Flottille maghrébine de la Résilience, Flottille de la Liberté, Global March to Gaza, ainsi que l’initiative est-asiatique “Sumoud Nusantara”.

Le départ collectif depuis la Tunisie, initialement prévu le 4 septembre, a été reporté pour des raisons techniques, logistiques et météorologiques. Les organisateurs assurent que la flottille prendra la mer mercredi à 16h00 depuis Sidi Bou Saïd, après l’intégration de la composante maghrébine.