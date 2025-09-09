Égypte : Le Caire condamne l’attaque israélienne contre le Qatar et parle de “précédent dangereux”

L’Égypte a exprimé, ce mardi 9 septembre 2025, sa ferme condamnation de l’attaque menée par les forces d’occupation israéliennes contre le territoire qatari, visant une réunion de responsables palestiniens.

Dans un communiqué officiel, Le Caire a qualifié cette action d’escalade dangereuse et de violation flagrante de la souveraineté du Qatar, soulignant que ce pays joue un rôle central dans les efforts de médiation pour un cessez-le-feu à Gaza. L’Égypte a averti que ce développement compromet gravement les initiatives internationales de désescalade et menace la stabilité de l’ensemble de la région.

Elle a en outre réaffirmé sa solidarité totale avec le Qatar, appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour mettre un terme immédiat à cette agression et à traduire ses auteurs en justice, afin de mettre fin à l’impunité dont bénéficie Israël.