Turquie : un adolescent de 16 ans tue deux policiers lors d’une attaque à Izmir

Un drame a secoué la Turquie ce lundi 8 septembre 2025, lorsqu’un adolescent de 16 ans a ouvert le feu avec une carabine de chasse contre un poste de police dans la province d’Izmir, à l’ouest du pays.

L’attaque a coûté la vie à deux agents de police et en a blessé un troisième. Rapidement maîtrisé, le jeune assaillant a été arrêté par les forces de l’ordre. Selon le ministre de l’Intérieur, Ali Yerlikaya, une enquête a été ouverte et ses résultats seront communiqués au public. Le gouverneur d’Izmir, Suleyman Elban, a précisé que le suspect, élève dans un lycée et sans antécédents judiciaires, avait tiré en premier sur l’agent de garde, le tuant sur le coup, avant de poursuivre son attaque meurtrière.

Ce drame suscite une vive émotion et de nombreuses interrogations sur les motivations de ce geste violent commis par un mineur.