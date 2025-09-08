Tunisie : Prévisions météo du vendredi 8 septembre 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions lundi 8 septembre 2025. Au cours de l’après-midi, il évoluera vers un ciel très nuageux, avec la formation de cellules orageuses locales accompagnées de pluies sur les régions ouest du nord et du centre, avant de s’étendre progressivement à certaines zones de l’est.

Les températures enregistreront une légère hausse : elles varieront entre 31 et 35 °C sur les zones côtières et les hauteurs, et oscilleront entre 36 et 41 °C dans le reste du pays.

Le vent soufflera du secteur sud sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud. Généralement faible à modéré, il pourra toutefois atteindre plus de 70 km/h en rafales lors des passages orageux.

La mer sera calme à peu agitée.