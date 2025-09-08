Tunisie : décès du professeur Habib Belaïd, pilier de la recherche historique

L’Institut supérieur de l’histoire de la Tunisie contemporaine a annoncé, avec une profonde tristesse, le décès du professeur Habib Belaïd, survenu ce lundi 8 septembre 2025.

Chercheur infatigable et enseignant passionné, il a marqué plusieurs générations par son sérieux, sa disponibilité et son engagement indéfectible en faveur de la recherche historique. Dès le début des années 1980, il s’est distingué par sa participation au « Programme de recherche sur l’histoire du mouvement national », où il a joué un rôle central dans la collecte et la numérisation des archives coloniales françaises afin d’en faciliter l’accès aux chercheurs tunisiens.

Son apport s’est poursuivi bien après la création de l’Institut en 1990, qu’il a contribué à hisser au rang de référence scientifique. Son départ laisse un grand vide, mais son héritage académique et son exemplarité demeureront une source d’inspiration pour la communauté universitaire. Paix à son âme.