Sousse : 5 millions de dinars pour la transformation de l’Institut Bab Jedid en centre culturel

Les travaux de réhabilitation de l’Institut Bab Jedid à Sousse ont officiellement démarré ce lundi 8 septembre 2025, après plus de trente années de fermeture.

Construit en 1900 et classé monument historique depuis janvier 2021, ce bâtiment emblématique sera transformé en un centre culturel polyvalent comprenant des salles d’activités, un auditorium, une bibliothèque numérique, une salle de cinéma, un théâtre, ainsi qu’un café culturel et des espaces de restauration. Le projet, estimé à 5 millions de dinars, est financé par l’Association internationale des maires francophones et la ville de Lozas, avec le soutien de la Secrétairerie d’État suisse à l’économie pour les études préliminaires.

La durée des travaux est fixée à environ un an et demi. Cette initiative, portée par la municipalité de Sousse, vise à redonner vie à ce lieu patrimonial longtemps abandonné et à en faire un espace de rayonnement social et culturel pour la région.