Découvrez le Samsung Galaxy S25 FE : La porte d’entrée vers le Galaxy AI et les éléments essentiels phares

Avec la dernière technologie Galaxy AI et un appareil photo de qualité supérieure, le Galaxy S25 FE offre des fonctionnalités phares qui en valent vraiment la peine.

Expérience AI haut de gamme : La dernière expérience Galaxy AI en date fournit des agents AI multimodaux et des informations personnalisées, avec une protection de la vie privée assurée par le nouveau système Knox Enhanced Encryption Protection.

Créativité alimentée par l’AI : Le dernier ProVisual Engine et la caméra frontale améliorée de 12 MP permettent de prendre des selfies captivants avec un mode faible bruit. Generative Edit propose des suggestions proactives pour supprimer les distractions et compléter les arrière-plans.

Une performance puissante : Le Galaxy S25 FE a été conçu pour durer grâce à une batterie de 4 900 mAh, une chambre de vaporisation plus grande et un cadre en aluminium Armor amélioré.

Samsung Electronics Co. Ltd. a annoncé aujourd’hui le Galaxy S25 FE, le dernier né et le plus accessible de la gamme Galaxy S25. Équipé de One UI 8 — les dernières expériences Galaxy AI — le Galaxy S25 FE offre un compagnon AI personnalisé avec des capacités multimodales.

Conçu pour libérer de nouveaux niveaux de créativité, le Galaxy S25 FE apporte de puissants outils d’édition AI tels que Generative Edit et Instant Slow-mo, tandis qu’un appareil photo frontal 12 MP amélioré, alimenté par le moteur ProVisual Engine alimenté par l’AI, offre une expérience de selfie améliorée. Une batterie de 4 900 mAh et une chambre de vaporisation de plus de 10 % plus grande offrent des performances fluides et réactives, avec un support de charge filaire de 45 W, permettant aux utilisateurs de rester créatifs, divertis et connectés lors de leurs déplacements.

« Le Galaxy S25 FE joue un rôle important en tant que passerelle vers l’écosystème Galaxy AI plus large, rendant ces expériences plus accessibles à un plus grand nombre d’utilisateurs », a déclaré Jay Kim, vice-président exécutif et chef du bureau de l’expérience client, Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « Avec des expériences d’AI personnalisées étendues et des outils de photographie et d’édition alimentés par l’AI, le Galaxy S25 FE permet à davantage de personnes d’apporter plus de commodité et de créativité dans leur vie quotidienne. »

Des expériences quotidiennes fluides grâce à l’AI

Avec Galaxy AI intégré au Galaxy S25 FE et optimisé par One UI 8 et les agents d’AI multimodale, davantage d’utilisateurs entreront dans une nouvelle ère d’interaction naturelle et sans effort où la voix, le toucher et l’entrée visuelle se combinent pour simplifier et améliorer les tâches quotidiennes en les rendant encore plus intuitives.

Gemini Live] permet des conversations visuelles en temps réel améliorées par l’AI multimodale, permettant à l’appareil de voir ce que les utilisateurs voient et facilitant la pose de questions contextuelles. Si vous avez besoin d’aide pour décider quoi emporter pour votre prochain voyage, pointez votre appareil photo sur deux tenues et demandez : « Quelle tenue est la plus adaptée au temps qu’il fait à Séoul ?» Gemini répond naturellement, offrant des conseils intelligents et conversationnels qui soutiennent votre vie quotidienne de manière fluide.

Now Bar fait apparaître des informations utiles au bon moment, directement depuis l’écran de verrouillage. Elle affiche des mises à jour pertinentes et peut même être personnalisée pour afficher des notifications en direct, de la musique, des modes et des routines, etc. Now Brief fournit des mises à jour quotidiennes personnalisées, notamment en ce qui concerne le trafic, les rappels, les événements du calendrier et les résumés de fitness.

Avec Circle to Search with Google, des astuces de jeu apparaissent exactement quand et où vous en avez besoin. Entourez simplement un objet ou un défi à l’écran pour accéder aux conseils et aux tactiques, le tout dans une vue flottante qui n’interrompt pas votre jeu.

Ces outils intelligents sont conçus pour améliorer la communication, stimuler la productivité et rationaliser les interactions quotidiennes, tout en s’adaptant aux besoins individuels de chaque utilisateur. De plus, ils sont soutenus par de toutes nouvelles protections pour des fonctions personnalisées et alimentées par l’AI.

Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) crée des environnements de stockage cryptés et spécifiques aux applications dans la zone de stockage sécurisée de l’appareil, garantissant que chaque application ne peut accéder qu’à ses propres informations sensibles. KEEP prend en charge le Personal Data Engine (PDE) de Galaxy pour conserver les données et les préférences de l’utilisateur entièrement sur l’appareil et sécurisées par Knox Vault. Ensemble, ces solutions garantissent une sécurité et une confidentialité renforcées dans un paysage numérique en évolution rapide.

Conçu pour favoriser la créativité à tous les niveaux

Le Galaxy S25 FE offre une expérience photographique haut de gamme grâce aux dernières fonctionnalités du moteur ProVisual Engine alimenté par l’AI et à une caméra frontale améliorée de 12 MP qui capture des selfies captivants avec une clarté optimisée. Il met également en valeur la célèbre Nightography de Galaxy : Le mode low noise améliore la qualité des photos de nuit, tandis que le mode Super HDR en vidéo met en valeur les couleurs et les contrastes de chaque image. Photo Assist améliore l’édition sur l’appareil avec une précision sans effort, stimulant la créativité de l’utilisateur et donnant vie à ses visions sans accroc.

Generative Edit détecte automatiquement les passants à l’arrière-plan des photos et recommande proactivement ce qu’il faut supprimer, éliminant ainsi la nécessité d’effectuer des sélections et des modifications manuelles, tandis que Portrait Studio permet aux utilisateurs de créer des avatars personnalisés avec des expressions faciales plus vraies que nature.

Instant Slow-mo permet aux utilisateurs de revivre leurs moments vidéo préférés de manière plus immersive, en transformant n’importe quel clip en ralenti d’une simple pression.

Audio Eraser offre un moyen pratique de nettoyer le bruit dans les vidéos en isolant des éléments audio spécifiques tels que les voix, la musique, le vent, la nature ambiante, le bruit de la foule et les interférences de fond, donnant aux utilisateurs un contrôle précis sur ce qui doit être réduit ou supprimé entièrement. Auto Trim sur Galaxy S25 FE rationalise le processus d’édition vidéo en sélectionnant automatiquement les meilleurs moments de votre séquence.

Des performances fiables, un design raffiné

De la productivité de routine aux flux de travail créatifs, le Galaxy S25 FE optimise chaque interaction. Le Galaxy S25 FE offre des performances fiables, que ce soit en streaming, en multitâche ou en édition.

Une batterie de 4 900 mAh permet d’effectuer les tâches quotidiennes, tandis que la charge filaire de 45 W permet une utilisation prolongée et des recharges plus rapides.

Le traitement de l’IA se fait en douceur grâce à une chambre à vapeur plus grande de plus de 10 % pour une gestion thermique efficace.

Le Galaxy S25 FE reprend le design caractéristique de la série Galaxy S25, avec un design fin et léger qui est aussi agréable à l’œil qu’au toucher.

L’écran AMOLED 2X dynamique de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz offre des images fluides et immersives, tandis que le nouveau cadre en aluminium Armor amélioré offre une meilleure durabilité et une finition plus raffinée.

Le Galaxy S25 FE reprend la forme emblématique de la série Galaxy S avec une touche de personnalité espiègledans une gamme de couleurs audacieuses et expressives : Icyblue, Jetblack, Navy et White.

Sept générations de mises à niveau du système d’exploitation et sept ans de mises à jour de sécurité garantissent des performances fiables et optimisées qui durent plus longtemps.

Pour ceux qui souhaitent combiner ces visuels avec un son de haute qualité, associez le Galaxy S25 FE aux tout nouveaux écouteurs Galaxy Buds3 FE pour profiter d’une connectivité parfaite et de l’expérience de divertissement mobile immersive de Galaxy.

One UI 8 sera également disponible sur d’autres appareils, notamment la série Galaxy S25, avec des mises à jour débutant ce mois-ci.

Disponibilité

Le Galaxy S25 FE sera disponible à partir du 4 septembre sur certains marchés et inclura six mois de plan Google AI Pro avec un accès plus élevé aux fonctionnalités de Gemini, Flow, NotebookLM et plus encore. Pour de plus amples informations sur le Galaxy S25 FE, veuillez consulter le site suivant : Samsung Newsroom, SamsungMobilePress.com ou Samsung.com.

Spécifications

Affichage

6,7 pouces FHD+

Écran dynamique AMOLED 2X

Taux de rafraîchissement de 120 Hz (60/120 Hz)

Vision Booster

Dimensions et poids

76,6 x 161,3 x 7,4 mm, 190 g

Appareil photo

Appareil photo ultra-large de 12 MP

· F2.2, FOV 123˚

Caméra large 50 MP

· OIS F1.8, FOV 84˚

Téléobjectif de 8 MP

· Zoom optique 3x, OIS F2.4, FOV 32˚

Caméra frontale de 12 MP

· F2.2, FOV 80˚

Processeur

Exynos 2400 (4 nm)

Mémoire + stockage

8 + 128 GO

8 + 256 GO

8 + 512 GO

* Les options de stockage et la disponibilité peuvent varier selon l’opérateur, le pays ou la région. La disponibilité réelle de l’espace de stockage peut varier en fonction des logiciels préinstallés.

Batterie

4 900 mAh

* Valeur typique testée dans un laboratoire tiers. La valeur typique est la valeur moyenne estimée en tenant compte de l’écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 4 755 mAh. L’autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l’environnement réseau, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs.

Charge*

Charge par câble* : Jusqu’à 65 % de charge en 30 minutes environ avec l’adaptateur 45 W**

Charge rapide sans fil ***

PowerShare sans fil*****

*Charge filaire compatible avec QC2.0 et AFCPD.

**Adaptateur électrique de 45 W vendu séparément. Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles approuvés par Samsung.

****Charge sans fil compatible avec le WPC.

*****Limité aux smartphones Samsung ou d’autres marques avec charge sans fil Qi, tels que Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, S25 edge, S25 series, Galaxy Z Fold 6, Z Flip6, S24 series, Z Fold5, Z Flip5, S23 series, Z Fold4, Z Flip4, S22 series, Z Fold3, Z Flip3, S21 series, Z Fold2, Note20 Ultra, Note20, S20 series, Z Flip 5G, Z Flip, Note10+, Note10, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE et Note5. Disponible uniquement avec certains wearables Samsung Galaxy tels que Galaxy Buds3, Buds3 Pro, Buds FE, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Galaxy Watch Ultra, Watch6, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch et Galaxy Buds. Si la charge de la batterie est inférieure à 30 %, il se peut que Wireless PowerShare ne fonctionne pas. Peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, housses, appareils d’autres marques ou certains wearables Samsung. Pendant PowerShare, la réception des appels ou les services de données pourrait être affectée, en fonction de l’environnement de votre réseau.

OS

Android 16

One UI 8

Réseau et connectivité

5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.4

*Nécessite une connexion optimale au réseau 5G, disponible sur certains marchés. Vérifiez la disponibilité et les détails auprès de votre opérateur. Les vitesses de téléchargement et de diffusion peuvent varier en fonction du fournisseur de contenu, de la connexion au serveur et d’autres facteurs.

**La disponibilité du modèle LTE varie selon les marchés et les opérateurs. La vitesse réelle peut varier en fonction du marché, de l’opérateur et de l’environnement de l’utilisateur.

*** La disponibilité du réseau Wi-Fi 6E peut varier en fonction du marché, du fournisseur de réseau et de l’environnement de l’utilisateur. Nécessite une connexion optimale. Nécessite un routeur Wi-Fi 6E.

Résistance à l’eau

IP68

* Résistant à l’eau et à la poussière selon les conditions de test en laboratoire pour une immersion jusqu’à 1,5 mètre d’eau douce pendant 30 minutes. Rincer les résidus/sécher après que l’appareil a été en contact avec l’eau. Il n’est pas conseillé de l’utiliser à la plage ou à la piscine. La résistance à l’eau et à la poussière de votre appareil n’est pas permanente et peut diminuer avec le temps. La résistance à l’eau et à la poussière peut également diminuer avec le temps en raison de l’usure normale.

Couleurs

Icyblue, Jetblack, Navy, White*

*La disponibilité des couleurs peut varier selon les marchés, les régions et les opérateurs.

