Tunisie : l’allocation des étudiants à l’étranger portée à 4000 dinars par mois

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a annoncé, à travers sa circulaire n°2025-10, une série de nouvelles mesures destinées à faciliter le financement des études des Tunisiens à l’étranger.

Ce texte vient élargir le champ d’application du dispositif existant et revoir à la hausse plusieurs plafonds. Désormais, les stages académiques sont officiellement pris en charge, l’année universitaire est définie sur dix mois au lieu de neuf, et les frais d’installation peuvent atteindre 6.000 dinars par an. L’allocation mensuelle de séjour passe quant à elle à 4.000 dinars, au lieu de 3.000, avec un ajustement particulier pour les étudiants boursiers. Les frais d’inscription et de scolarité restent transférables sur présentation de justificatifs, tandis qu’une nouveauté permet de couvrir également les années préparatoires de langue.

En contrepartie, la circulaire impose l’obligation de rapatrier les montants transférés en cas de refus de visa ou d’abandon des études dans un délai maximum de soixante jours.