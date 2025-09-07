Tunisie – Bilan au 4 septembre 2025 : recul des accidents mais 827 morts sur les routes

Selon les données publiées par l’Observatoire national de la sécurité routière, la situation des accidents de la route en Tunisie connaît une évolution contrastée.

En effet, entre le début de l’année et le 4 septembre 2025, le nombre d’accidents a reculé à 3 455 contre 4 034 à la même période en 2024, soit une baisse notable de 14,35 %. De même, le nombre de blessés a diminué de 5 485 à 4 636, enregistrant une régression de 15,48 %. Toutefois, malgré cette amélioration apparente, la mortalité routière a connu une hausse préoccupante : 827 personnes ont perdu la vie contre 758 l’an dernier, ce qui représente une augmentation de 9,10 %.

Cette tendance souligne la nécessité de renforcer les efforts de prévention et de sécurité pour réduire non seulement la fréquence, mais aussi la gravité des accidents.