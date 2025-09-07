Tunisair : une perte nette de 335 MD en 2021 malgré la reprise du trafic aérien

La compagnie nationale Tunisair a publié ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021, faisant apparaître une perte nette de 335 millions de dinars, un chiffre qui illustre la persistance des difficultés structurelles auxquelles elle est confrontée malgré quelques signaux encourageants de reprise.

Les revenus de l’entreprise ont néanmoins enregistré une progression notable de 20,7 %, passant de 530,6 millions de dinars en 2020 à 640,5 millions en 2021, grâce à l’amélioration de l’activité de transport aérien. Cette dynamique s’est traduite par une hausse de 5 % de la productivité globale et une augmentation de 10 % du nombre de passagers transportés par rapport à l’année précédente.

Plus récemment, Tunisair a indiqué une croissance de 8 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2025, atteignant 403,7 millions de dinars, portée par un trafic supérieur à 660 000 passagers. Toutefois, le poids des pertes cumulées et les enjeux de compétitivité restent des obstacles majeurs pour l’avenir de la compagnie.