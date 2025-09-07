Flottille Soumoud : un Tunisien offre son bateau de collection, l’un des 11 exemplaires uniques au monde

Le citoyen tunisien Houcem Eddine Ben Taher a marqué les esprits par un acte d’une rare générosité et d’un profond engagement moral : il a décidé de faire don de son bateau, une pièce de collection dont il n’existe que onze exemplaires dans le monde, à la Flottille mondiale Soumoud qui s’apprête à appareiller vers Gaza pour briser le blocus. Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, il a confié que ce choix était dicté par sa conscience et son attachement indéfectible à la cause palestinienne. « Si je ne participe pas, ce sera une tache de honte sur mon front », a-t-il déclaré avec une sincérité bouleversante, rappelant que l’attachement matériel s’efface devant l’urgence de la justice et de la liberté.

Ce bateau, acquis en 2021 et qui comptait beaucoup pour lui, devient désormais un symbole de solidarité et de résistance. Mais Ben Taher ne s’arrête pas à ce don : il a également affirmé qu’il prendrait personnellement la barre et mènerait son navire jusqu’aux côtes de Gaza, malgré les dangers évidents que représente une telle traversée. En s’exposant ainsi, il inscrit son geste dans une dimension à la fois politique, humaine et historique.

À travers ce sacrifice, Houcem Eddine Ben Taher souhaite laisser à ses enfants un héritage plus précieux que tous les biens matériels : l’exemple d’un père qui a choisi de se battre pour la liberté, la dignité et la justice d’un peuple opprimé. Cet acte courageux, qui transcende les frontières et les appartenances, illustre la puissance de la solidarité humaine et rappelle que chaque engagement, aussi risqué soit-il, contribue à maintenir vivante l’espérance d’un avenir meilleur pour Gaza et pour la Palestine.