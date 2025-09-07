Éclipse totale de la Lune ce soir : quand et comment l’observer en Tunisie

Ce dimanche 7 septembre 2025, la Cité des Sciences à Tunis invite le public à vivre un moment astronomique exceptionnel : l’éclipse totale de la Lune.

Dès 18h, l’accès gratuit permettra aux passionnés et aux curieux d’assister à une soirée unique où la Lune se parera d’une magnifique teinte rouge cuivrée, visible à son apogée vers 19h11. Le programme prévoit une conférence vulgarisée pour mieux comprendre ce phénomène céleste, l’observation en direct des différentes phases de l’éclipse à travers des télescopes, ainsi qu’une découverte fascinante de la planète Saturne et de ses anneaux. Un rendez-vous incontournable pour contempler la beauté et la magie du ciel étoilé.