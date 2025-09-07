Cooking Warda en deuil : décès de la grand-mère et vague d’émotion sur les réseaux sociaux

La disparition de la grand-mère de l’instagrameuse Warda a profondément ému la communauté en ligne. Connue sur les réseaux sociaux pour son compte Cooking Warda, la jeune lycéenne partageait régulièrement des recettes traditionnelles tunisiennes inspirées du savoir-faire ancestral de sa grand-mère, qui portait le même prénom qu’elle.

Leur complicité et la transmission culinaire entre générations avaient conquis de nombreux abonnés. L’annonce du décès de la doyenne, figure emblématique de ce duo attachant, a suscité une vague de tristesse et de solidarité sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont exprimé leurs condoléances et rendu hommage à sa mémoire. Paix à son âme.