Venise 2025 : Kaouther Ben Hania décroche le Lion d’argent avec La Voix de Hend Rajab

Le cinéma tunisien vient de franchir une étape historique avec la consécration du film « La Voix de Hend Rajab » de Kaouther Ben Hania, qui a remporté le prestigieux Grand Prix du Jury, Lion d’argent, lors de la 82e édition du Festival international du film de Venise.

Ce succès illustre non seulement le talent exceptionnel de la réalisatrice, déjà reconnue sur la scène internationale, mais aussi la vitalité et la créativité de toute une génération de cinéastes tunisiens.

En inscrivant la Tunisie au palmarès de l’un des festivals les plus prestigieux au monde, cette distinction vient consolider la place du cinéma national dans le paysage culturel global et ouvre de nouvelles perspectives pour son rayonnement international.