Sousse : installation de caméras intelligentes à Bab Jebli et autour du Ribat

La municipalité de Sousse a lancé un projet de modernisation de la surveillance urbaine avec l’installation de caméras intelligentes à Bab Jebli et dans la zone nord du Ribat.

Reliées directement à la salle des opérations, ces quatre premières caméras sont équipées de technologies avancées, notamment la reconnaissance faciale et l’analyse des flux de circulation et de piétons.

Selon Mourad Ben Salem, secrétaire général de la municipalité, cette initiative constitue une première étape visant à renforcer la sécurité, assurer une meilleure protection des visiteurs et soutenir l’attractivité touristique de la médina, classée parmi les joyaux du patrimoine historique de Sousse.