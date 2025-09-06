Sidi Bou Saïd : départ historique de la flottille mondiale pour Gaza ce dimanche

Une mobilisation sans précédent s’apprête à marquer l’histoire de la solidarité internationale. La Global Sumud Flotilla, la plus vaste flotte civile jamais organisée contre le blocus de Gaza, poursuit son périple et s’enrichit de la participation tunisienne. Des dizaines de bateaux venus de Tunisie ont rejoint cette grande armada humanitaire qui a pris son élan depuis Barcelone et qui rassemble désormais plus de cinquante navires issus de quarante-quatre pays. À leur bord, des centaines de militants transportent des cargaisons de denrées humanitaires, déterminés à briser l’étau qui affame la population gazaouie.

Cette flottille incarne la puissance d’une solidarité mondiale où se côtoient des personnalités issues de divers horizons. Le petit-fils de Nelson Mandela, Mandla Mandela, a pris place avec un équipage sud-africain, tandis que des artistes et figures internationales telles qu’Adèle Haenel, Liam Cunningham, Eduard Fernández, Gustaf Skarsgård ou encore Greta Thunberg ont embarqué pour témoigner de leur engagement. L’acteur tunisien Mohamed Mrad figure également parmi les participants, donnant un visage local à cette mobilisation universelle.

À Gaza, la population, malgré les épreuves, a déjà adressé son message de bienvenue en sculptant sur le sable des plages un hommage à la Global Sumud Flotilla. Mais l’initiative n’est pas sans risques : Israël a menacé d’une répression sévère pour décourager ce défi maritime. En réaction, les dockers du port de Gênes ont averti qu’ils bloqueraient le transit maritime européen si une attaque était perpétrée contre les navires de solidarité.

Un moment symbolique est attendu en Tunisie. Ce dimanche 7 septembre, à 8 heures du matin, le port de Sidi Bou Saïd sera le théâtre d’un départ historique. Les cinquante navires internationaux se rassembleront aux côtés des embarcations tunisiennes avant de mettre le cap sur Gaza. Un appel est lancé à toutes celles et ceux qui souhaitent vivre cet instant unique : se rendre au port pour encourager la flottille, soutenir cet élan mondial et porter haut le message de justice et de liberté pour le peuple palestinien. Ceux qui ne pourront pas être présents pourront suivre le voyage en temps réel grâce à la carte interactive diffusant les données GPS de la flottille.

Cet événement constitue bien plus qu’un départ maritime : il est le témoignage vivant de l’union des peuples contre l’injustice et la famine, une page d’histoire écrite depuis la Méditerranée avec la Tunisie en première ligne.