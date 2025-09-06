Nouveau service SONEDE : recevez vos factures d’eau et délais de paiement par SMS

La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) a annoncé le lancement d’un nouveau service gratuit destiné à renforcer sa proximité avec ses abonnés.

Désormais, chaque client pourra recevoir par SMS le montant de sa facture d’eau ainsi que les délais de paiement, une initiative visant à faciliter le suivi et la gestion des règlements. Pour bénéficier de ce service, il suffit d’envoyer « In » suivi du numéro de contrat au 85004, puis de compléter le formulaire disponible sur le site ⁦sms.sonede.com.tn⁩.

Grâce à cette démarche, la SONEDE entend offrir plus de transparence et simplifier la communication avec ses usagers.