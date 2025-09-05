Zaghouan : Saisie de 735 kilos de poissons périmés

Une campagne de contrôle économique menée, durant le mois d’août, à Zaghouan a permis de saisir 735 kilos de poissons périmés, 4,5 tonnes de variantes impropres à la consommation et 14 boîtes de pâte de graines de Pin d’Alep (Zgougou).

Le directeur régional de l’Instance nationale de la sécurité des produits alimentaires, Jamel Neifer a indiqué à l’Agence TAP que quatre infractions économiques ont été également relevées, outre le prélèvement de 13 échantillons d’eau minérale qui n’était pas conditionnée.